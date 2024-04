Nervosität an den Märkten. DAX, Nasdaq, Gold, WTI, Netflix, Disney, Apple, Nvidia, TSMC, etc. im Fokus

Anzeige / Werbung

Diesen Index analysierten wir zunächst und stellten eine kleine Erholungsrallye zum Handelsstart in den Freitag fest. Ist dies nur ein Pullback an die Tiefs der Woche von unten heran oder entsteht sogar ein Reversal? Beide Varianten unterziehen wir einer genauen Prüfung.

Mit Blick auf die Wall Street lässt sich bereits vor der Handelssession eine negative Woche aufzeigen, die eine nachhaltige Gegenbewegung vermissen lässt. So fiel der marktbreite S&P500 ganze 7 Tage in Folge und hat damit die runde 5.000er-Marke im Blickfeld. Ebenso sahen wir im Nasdaq entsprechenden Abgabedruck, der sich bis zum Nvidia-GAP vom 22. Februar erstreckte und im gestrigen Handel bzw. den ersten Indikationen zum Freitag auch darüber hinaus.

Der Dow Jones litt vor allem unter den schwachen Bankwerten, die zum Start der Berichtssaison zunächst unter Druck gerieten und heute noch mit American Express einen weiteren Kandidaten auf der Agenda haben. Zum Aktienbereich kamen wir nach einer rund 10-minütigen Einführung und Check der Assetklassen.

Im Aktienbereich standen zunächst die Quartalszahlen der Woche und deren Auswirkungen auf der Agenda. Netflix überraschte am Donnerstagabend mit einem weiteren Abonnentenwachstum auf nunmehr 269 Millionen Menschen. Alle Erwartungen diesbezüglich wurden übertroffen, ebenso die Vorabschätzungen zum Umsatz. Zwar wurde pro Nutzer weniger verdient, weil einige preiswerte Abos mit Werbeeinblendungen gerade hoch im Kurs stehen, aber neue Rekorde sollten auch in Zukunft auf der Tagesordnung stehen, wenn der Ausblick so eintritt. Die Aktie war im Vorfeld schon gut gelaufen, sodass eine technische Korrektur der erste Impuls für die Zahlen war. Im gleichen Fahrwasser bewegte sich übrigens der große Konkurrent Walt Disney.

