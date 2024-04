Halle/MZ (ots) -



Für die klassischen Sender - auch die Öffentlich-Rechtlichen - wird es enger. Denn Netflix offeriert nicht nur Filme und Serien auf einem Niveau, das ARD und ZDF nicht erreichen können. Längst gehören gut gemachte Dokumentationen zum Angebot - etwa bei Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit "Drive to Survive", einer Doku-Serie über die Formel 1, hat Netflix einen Überraschungserfolg gelandet und das Interesse am Motorsport wiederbelebt. Solche Formate können künftig eine ideale Ergänzung zum Live-Sport werden. Die beitragsfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen sind bei Informationsformaten noch unangreifbar. Aber sie müssen Antworten auf den Herausforderer finden. Ansonsten steht früher oder später ihre Existenzberechtigung in Frage.



