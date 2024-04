Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) ist von einer interessanten Meldung betroffen. Es wird nämlcih berichtet, dass Saudi-Arabien kurz davor steht, einen Deal abzuschließen, um einen Minderheitsanteil an der 7 Milliarden Dollar schweren Kupfer- und Goldmine Reko Diq in Pakistan zu erwerben, die von Barrick kontrolliert wird. Laut Bloomberg beabsichtigt der Investitionsfonds des Königreichs, Manara Minerals, etwa 1 Milliarde Dollar in das Projekt zu investieren, und es könnte innerhalb von Wochen eine ...

