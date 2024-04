Frankfurt am Main - Zum Auftakt des 30. Spieltags der 1. Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg 3:1 gewonnen. Damit bleibt Frankfurt direkt vor Augsburg auf dem sechsten Tabellenplatz.



Augsburg war zunächst die etwas stärkere Mannschaft, während die Eintracht vergleichsweise harmlos wirkte. Ruben Vargas brachte Augsburg in der 13. Minute in Führung.



In der zweiten Hälfte legte Frankfurt jedoch ordentlich an Tempo zu: Fares Chaibi erzielte den Ausgleich in der 55. Minute, bevor Hugo Ekitike in der 61. Minute das Spiel drehte und Omar Marmoush in der fünften Minute der Nachspielzeit auf 3:1 erhöhte.

