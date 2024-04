Nvidia, der führende Grafikchiphersteller, musste am Freitag einen massiven Kursverlust von 10% hinnehmen, was den unsicheren Kapitalmarkt weiter belastete. Der S&P 500 schloss unterhalb der 5.000er-Marke und verzeichnete den sechsten Rückgang in Folge, während der NASDAQ Composite um 2,1% fiel und der Dow Jones Industrial Average lediglich um 0,6% anstieg. Überraschenderweise kündigte Netflix an, ab dem ersten Quartal 2025 die Berichterstattung über Mitgliederzahlen und den durchschnittlichen Umsatz pro Mitgliedschaft einzustellen, was trotz besser als erwarteter Quartalsergebnisse zu einem Rückgang der Aktien um mehr als 9% führte. Die Technologiewerte wurden dabei insgesamt hart getroffen: Große Namen der Branche verzeichneten Einbußen, darunter Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple und Meta Platforms.

Marktreaktionen auf Tech-Titel

Die Spannungen

