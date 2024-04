Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Samstagnachmittag den Leiter des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyya, in Istanbul empfangen. Das teilte der staatliche Rundfunk TRT mit.



Im Zentrum des Treffens sollen die Lage im Gazastreifen, Hilfen für die palästinensische Zivilbevölkerung und die Verhandlungen über einen Waffenstillstand gewesen sein. Erdogan soll versichert haben, dass sich die Türkei diplomatisch gegen die Angriffe Israels einsetze. An dem Treffen sollen auch der türkische Außenminister Hakan Fidan und der Leiter des Inlandsgeheimdienstes, Ibrahim Kalin, teilgenommen haben.

