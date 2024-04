Die Börse an der Wall Street bereitet sich auf eine entscheidende Woche vor, in der sowohl wirtschaftliche Daten als auch bedeutsame Unternehmensergebnisse veröffentlicht werden. Inmitten geopolitischer Risiken und dem Druck einer zielstrebigen Zentralbank zeigte sich der Aktienmarkt mit nachlassender Stimmung. Die Spannungen im Nahen Osten trieben den Goldpreis auf neue Höchststände und stärkten den Dollar gegenüber anderen globalen Währungen. Dies und die jüngsten Entwicklungen prägen das bevorstehende Quartalsergebnis des Elektroautoherstellers, das am 23. April erwartet wird.

Subheadline: Spannung vor Quartalszahlen von Tesla

Der Branchenriese, bekannt für seine Elektrofahrzeuge, hat kürzlich Preissenkungen für mehrere Modelle in den USA bekannt gegeben, was auf herausfordernde Marktbedingungen hindeutet. Mit [...]

Hier weiterlesen