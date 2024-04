Berlin - Am 30. Spieltag der 1. Bundesliga hat der FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin 5:1 gewonnen. Bayern bleibt damit auf Tabellenplatz zwei, während Berlin am Nachmittag durch den VfL Wolfsburg auf den 14. Tabellenplatz verdrängt wurde.



Union Berlin startete engagiert, zeigte jedoch im weiteren Verlauf insbesondere in der Defensive deutliche Schwächen. Der FC Bayern dagegen dominierte das Spiel klar. So trafen Leon Goretzka (29.), Harry Kane (45.+1), Thomas Müller (53., 66.) und Mathys Tel (61. Minute), bevor Yorbe Vertessen in der 90. Minute das einzige Gegentor für Berlin erzielte.

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken