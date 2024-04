Wochenausblick - Achtung, Quartalszahlen: Tesla, Microsoft und Alphabet

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche erwarten wir spannende Nachrichten aus der Unternehmenswelt, vor allem in den USA. Die wichtigsten Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Wocheneinstieg wird für viele Anleger direkt spannend: Am Montag wird der deutsche Softwaregigant SAP seine Quartalszahlen vorlegen. Aber auch der US-amerikanische Telekommunikationskonzern Verizon Communications sowie der Softwarekonzern Cadence Design System geben uns einen Blick in Ihre Bücher. Neben den Quartalszahlen erwartet uns aus den USA und Deutschland jeweils der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor.



















Dienstag:



Der Dienstag wird eindeutig von den Ergebnissen des US-Marktes dominiert. Es melden Visa, Tesla, Pepsi, Danaher, GE Aerospace, Texas Instruments, Philipp Morris, UPS, Lockheed Martin, Fiserv, General Motors und Spotify ihre Zahlen. In Deutschland meldet die Deutsche Börse AG ebenfalls Zahlen für das abgelaufene Quartal.















Mittwoch:



Wie der Dienstag bleibt auch der Mittwoch spannend auf der Unternehmensseite. Techriese Meta meldet am Mittwoch Zahlen. Neben Meta erreichen uns noch andere interessante Ergebnisse vom anderen Ende des Teiches: Thermo Fisher Scientific, IBM, Service Now, Qualcomm, AT&T und Boeing geben uns alle samt einem Blick in ihre Zahlen.















Besonders interessant für Sie könnte unser Live-Webinar am Mittwochabend um 18:30 Uhr sein. In der Veranstaltung spricht unser Produktexperte Julius Weiss über Bonuszertifikate und gibt Tipps, wie Sie diese richtig einsetzen können.







Donnerstag:



Nach Tesla am Dienstag und Meta am Mittwoch, veröffentlichen mit Microsoft und Alphabet die nächsten beiden Unternehmen der sogenannten Magnificent 7 ihre Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. In den USA melden zudem Merck & Co., T-Mobile US, Caterpillar, Intel, Comcast, Union Pacific sowie S&P-Global. In Großbritannien erwarten uns Ergebnisse von Astrazeneca sowie aus Deutschland von BASF und der Deutschen Bank. Auf der makroökonomischen Ebene erreichen uns sowohl der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland und in der Eurozone als auch das annualisierte Bruttoinlandsprodukt der USA.















Freitag:



Zum Abschluss der Woche melden aus den USA Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Total Energies ihre Ergebnisse für das erste Quartal. Aus dem DAX veröffentlicht Continental Zahlen für das abgelaufene Quartal. Außerdem steht in Japan mit dem Zinsentscheid eine wichtige geldpolitische Entscheidung an.











Am 26. und 27. April 2024 haben Sie zudem die Möglichkeit uns auf der Invest in Stuttgart zu treffen.







Das war's schon mit dem Wochenausblick







Quelle: HSBC