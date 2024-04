Cadence Design Systems, ein Anbieter von Entwurfssoftware für Halbleiter, steht kurz davor, seine neuesten Ertragszahlen nach Börsenschluss zu veröffentlichen. Im letzten Quartal verbuchte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 18,8% gegenüber dem Vorjahr und erreichte dabei 1,07 Milliarden Dollar, was den Analystenerwartungen entsprach. Doch die Umsatzprognose für das kommende Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück, was auf ein schwächeres Quartal hinweist. Analysten gehen nun von einer leichten Umsatzrückgang von 0,3% auf 1,02 Milliarden Dollar aus, was eine Verlangsamung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Die bereinigten Ertragserwartungen liegen bei 1,13 Dollar pro Aktie.

Markttrends und Analystenschätzungen

Bezüglich der Marktlage ist festzustellen, dass Wachstumsaktien einen positiven Jahresausklang 2023 erlebt hatten, jedoch führten gemischte Inflationsdaten [...]

