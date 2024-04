© Foto: killykoon – stock.adobe.com - killykoon – stock.adobe.com



Die drohende Enteignung der Goldmine in Mali sowie die Präsentation enttäuschender Produktionszahlen und der aktuelle Goldrausch rücken Aktie der kanadischen Barrick Gold Corp. in dieser Woche in den Fokus der wO User.Nachdem in den letzten Wochen die Tesla-Aktie die wO Foren dominierte, rückte in dieser Woche der aktuelle Goldrausch wieder in den Fokus der Community. Besonders die Aktie des kanadischen Explorers Barrick Gold Corporation wurde kontrovers diskutiert. Der Grund liegt in der drohenden Enteignung der Barrick Goldmine in Mali. Das aktuelle Regime in Mali hatte sich im Jahr 2021 mit Hilfe der russischen Wagner Gruppe an die Macht geputscht und plant nun, einem Bericht von "The …