Das warme Frühjahr erlaubte einen ungewöhnlich frühen Saisonstart in Österreich. Bereits im März konnten eine Vielzahl an Frischgemüsen (Salate, Fruchtgemüse etc.) aus unseren Gartenbaubetrieben bereitgestellt werden. Die AMA- Großhandelsabgabepreise für Frischgemüse präsentierten sich im März durchwegs stabil bis fester. Bildquelle:...

