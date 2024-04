In der ersten Aprilhälfte wurden der VEREINIGTEN HAGEL in Deutschland bereits 2.000 ha als geschädigt gemeldet. Damit hat die Schadensaison rund einen Monat früher begonnen als im Vorjahr. Bereits in der ersten Aprilwoche haben große Hagelkörner im mecklenburgischen Mestlin ganze Triebe von Rapspflanzen abgebrochen. Hagelschäden Lauchzwiebeln. (Foto...

