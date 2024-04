© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa



Nach einer Woche der Talfahrt rücken für die US-Märkte in dieser Woche wichtige Earnings in den Fokus. Diese dürften die Richtung für die nächsten Monate vorgeben, meint wO-Gastautor Lars Wißler.Die Warnzeichen waren vorhanden. Sowohl den Semicondutcor Selloff vor gut einem Monat als auch die Reaktion auf Fed-Gouverneur Kashkari vor zwei Wochen habe ich mit Vorsicht kommentiert. Die Stimmung war euphorisch und die Kurse hatten nicht mehr auf Änderungen im Umfeld reagiert. Kashkari hatte verlauten lassen, dass er Zweifel an der Notwendigkeit von Zinssenkungen hat. Eigentlich sehe er Senkungen erst notwendigerweise, wenn die Inflation wieder in Richtung 2 Prozent laufen würde. Es brauchte …