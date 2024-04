Salesforce Inc, der renommierte Anbieter von Unternehmenssoftware, hat die Verhandlungen über einen möglichen Kauf der Datenmanagement-Softwarefirma Informatica Inc eingestellt. Die Gespräche, die zuvor bereits in einem fortgeschrittenen Stadium waren, wurden im April geführt, aber eine Einigung über den Preis konnte nicht erzielt werden. Informatica, mit Sitz in Redwood City, Kalifornien, und einem Wert von rund 11,2 Milliarden US-Dollar, hätte das Portfolio von Salesforce erheblich erweitert und Zugang zu Kunden wie Unilever PLC und Deloitte geboten. Salesforce, das für seine aggressiven Übernahmestrategien bekannt ist - mit dem Kauf von Tableau Software im Jahr 2019 für 15,7 Milliarden US-Dollar und Slack Technologies für fast 28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 - hätte mit Informatica eine seiner größten Akquisitionen vollzogen. Aktivistische [...]

