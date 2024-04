EQS-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Umsatzentwicklung

aap schließt Q1 2024 mit einem Umsatzwachstum von 5,6% und positiven Entwicklungen auf allen operativen Ebenen ab und startet stark in das 2. Quartal 2024



22.04.2024 / 07:30 CET/CEST

Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,6% zulegen

Großauftrag und Umsatzteile aus Q1 bilden starke Basis für Wachstum in Q2

Die klinische Humanstudie der innovativen antibakteriellen Implantat-Technologie verläuft positiv und eröffnet die Möglichkeit eines früheren Abschlusses

Die aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") konnte den guten Start ins neue Jahr fortführen. Die Regionen LATAM und APAC trugen wesentlich zum Wachstum bei. Q1/2024 - Umsatz Umsatz in TEUR Q1/2024 Q1/2023 Veränderung EMEA (= Europa, Mittlerer Osten, Afrika) 1.456 1.533 -5,0 % Nordamerika 731 897 -18,5 % LATAM (= Lateinamerika) 788 481 +63,8 % APAC (= Asien-Pazifik) 149 46 >+100 % Umsatz 3.124 2.957 +5,6 %

In der Region EMEA konnte aap vor Allem in Südafrika (+21 % ggü. Vorjahr), Spanien/Portugal (+11 % ggü. Vorjahr), und Deutschland (+11 % ggü. Vorjahr) zweistellig wachsen. Ein aus dem Mittleren Osten platzierter Auftrag musste auf Kundenwunsch nach Q2 2024 verschoben werden, so dass die Gesamtregion EMEA kein Wachstum ausweisen kann. Als Effekt der Reorganisation in Nordamerika fielen die unrentablen Umsätze weg, was zu einem Rückgang von ~18 % ggü. Vorjahr für das 1. Quartal bedeutet. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass dieser Rückgang durch die weitere fokussierte Arbeit des neu aufgestellten Teams sowie neuen Kunden im Laufe des Jahres aufgeholt wird. In Lateinamerika führten Investitionen in aap Systeme zur Ausstattung neuer Kunden zu einem im Vergleich zum Vorjahresquartal größeren Auftragsvolumen, vor Allem in Brasilien und Mexico. Diese Investitionsaufträge trugen maßgeblich zum starken Wachstum in der Region bei. aap ist zuversichtlich, dass die in Q1 2024 getätigten Investitionen in aap Systeme das Geschäft in der Region nachhaltig stärken werden. In der Region APAC investierten Bestands- und Neukunden ebenfalls in weitere aap Systeme. In der laufenden klinischen Humanstudie mit der antibakteriellen Implantat-Technologie macht die Gesellschaft große Fortschritte und konnte bisher fast 160 Patienten rekrutieren. Aufgrund des weiterhin sehr positiven Verlaufs der Studie eröffnet sich aktuell die Möglichkeit, die Zahl der zu rekrutierenden Patienten deutlich zu reduzieren und die Rekrutierungsphase bereits Mitte dieses Jahres abzuschließen. Dies würde einen früheren Abschluss der Nachbeobachtungs- und einen früheren Beginn der Zulassungs- und Industrialisierungsphase ermöglichen. Für diesen Schritt sind nochmals erhebliche Mittel erforderlich, die das Unternehmen gemeinsam mit namhaften Industriepartnern und privaten Investoren aufbringen wird. Die Durchführung der klinischen Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ("BMBF") gefördert. Die dem Unternehmen gewährte Zuwendung (Förderkennzeichen 13GW0313A+B, 13GW0449A+B) ist Teil des Aktionsfeldes "Gesundheitswirtschaft im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung" des BMBF (= Zuwendungsgeber). Gefördert werden laut BMBF-Projekte zum Thema "Medizintechnische Lösungen in die Patientenversorgung überführen - Klinische Evidenz ohne Verzögerung belegen". Für weitere Informationen hierzu verweisen wir auf die entsprechende Richtlinie auf der Website des BMBF: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1376.html . Weiterhin konnte die Gesellschaft deutliche Fortschritte auf dem Weg zur MDR-Zulassung erreichen. So konnten in den ersten Monaten mehrere Produkthauptakten bei der Benannten Stelle eingereicht werden. aap hält weiterhin am Plan fest die MDR-Zulassung bis Ende 2024 abschließen zu können. Im Bereich Finanzen/Legal wurde eine Teilzulassung von Aktien abgewickelt, eine Abstimmung ohne Versammlung für die Aufhebung der Sperrfrist für die Anleger mit 100% Erfolg durchgeführt und eine 10% Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechtes mit einer Prämie von 37.5% platziert. Durch personelle Engpässe in der Finanzabteilung verbunden mit einer neuen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, konnte der Jahresabschluss nicht wie geplant umgesetzt werden und die Publikation musste verschoben werden. Das zweite Quartal startet mit einer guten Auftragsgrundlage, bedingt durch einen Großauftrag einer internationalen Organisation sowie der Verschiebung von in Q1 2024 platzierten Aufträgen. Der Vorstand blickt daher weiterhin zuversichtlich auf die positive Entwicklung der Gesellschaft im Jahr 2024.









---------------------------------------------------------------- aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt - Alle deutschen Börsenplätze - Über aap Implantate AG Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributoren-Netzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine Vertriebsstrategie über Distributionsagenten. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de . Bei den in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.





aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin

Tel.: +49/30/750 19 - 170; Fax: +49/30/750 19 - 290; r.digirolamo@aap.de



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



