aap Implantate meldet Eckdaten für das erste Quartal 2024. Unternehmensangaben vom Montag zufolge konnte der Umsatz in dem Zeitraum von 2,96 Millionen Euro auf 3,12 Millionen Euro erhöht werden. Während das Geschäftsvolumen in den Regionen EMEA und Nordamerika jeweils rückläufig war, stieg der Umsatz von aap Implantate vor allem in Lateinamerika an, ...

