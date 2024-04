EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Vierte Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat die Übernahme der Greenview Group Holdings Ltd. von Cordovan Capital Management Ltd. und dem aktuellen Management erfolgreich abgeschlossen



22.04.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vierte Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat die Übernahme der Greenview Group Holdings Ltd. von Cordovan Capital Management Ltd. und dem aktuellen Management erfolgreich abgeschlossen Neue Plattform-Investition zur Stärkung des Segments Goods & Services

Anbieter von Lösungen in den Bereichen Mechanik, Elektrik, Heizung und nachhaltige Energie im Vereinigten Königreich und Irland

Umsatzerlöse von ca. EUR 45 Mio. im Geschäftsjahr bis März 2025 erwartet München, 22. April 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Greenview Group Holdings Ltd. von Cordovan Capital Partners II LP und Michael Burke, dem derzeitigen CEO der Gruppe, erfolgreich abgeschlossen. Als neues Plattform-Investment wird das Unternehmen das Segment Goods & Services stärken. Die 2017 gegründete Greenview Group ist ein Anbieter von mechanischen und elektrischen Installationen, Heizungsinstallationen und -wartung, Immobilienwartung und -verbesserung sowie einer Reihe von nachhaltigen Energielösungen, einschließlich Energieeffizienzdienstleistungen für Haushalte. Mit rund 190 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von ca. EUR 36 Mio. und wird im laufenden Geschäftsjahr bis März 2025 voraussichtlich EUR 45 Mio. erwirtschaften. Die Greenview Group operiert von vier verschiedenen Niederlassungen in Belfast, Nordirland, und London, Vereinigtes Königreich, aus, die einen direkten Zugang zu einem starken Kundenstamm ermöglichen, darunter mehrere Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors im gewerblichen und privaten Bereich, die mit einer Flotte von rund 100 Fahrzeugen bedient werden. Dank der umfassenden Branchenkenntnisse und der breiten Palette an Dienstleistungen verfügt die Greenview Group über gute Beziehungen zu namhaften staatlichen Kunden sowie zu großen privaten Auftragnehmern. Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Mit der Übernahme der Greenview Group stärken wir unser Segment Goods & Services im Bereich Heizungsinstallation, Inspektion, Wartung und Instandhaltung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Marktposition des Unternehmens weiter ausbauen, das Wachstumspotenzial nutzen und strategische Verbesserungen erreichen können." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares. com Ansprechpartner Presse in Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse im Vereinigten Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk



22.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com