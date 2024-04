EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Personalie

flatexDEGIRO CEO, Frank Niehage, scheidet im gegenseitigen Einvernehmen zum 30. April 2024 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus



22.04.2024 / 08:01 CET/CEST

flatexDEGIRO CEO, Frank Niehage, scheidet im gegenseitigen Einvernehmen zum 30. April 2024 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus Der Vorstandsvorsitzende der flatexDEGIRO AG ("Gesellschaft"), Frank Niehage, hat dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er die Gesellschaft vorzeitig auf eigenen Wunsch verlassen möchte. Im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat wird er daher zum 30. April 2024 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden. Der Aufsichtsrat dankt ihm für die erfolgreiche gemeinsame Zeit. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat die Suche nach einem passenden Nachfolgekandidaten eingeleitet und strebt an, diese kurzfristig abzuschließen. Kontakt: Achim Schreck, Head of IR & Corporate Communications flatexDEGIRO AG, Omniturm, Große Gallusstraße 16-18, D-60312 Frankfurt/Main +49 (0) 69 450001 1700, achim.schreck@flatexdegiro.com



Interimistisch übernehmen Dr. Benon Janos, CFO, und Stephan Simmang, CTO, zusätzlich zu ihren bestehenden Aufgabenbereichen die Verantwortung als Co-CEOs. Neben Dr. Benon Janos und Stephan Simmang gehört dem Vorstand der flatexDEGIRO AG ferner Christiane Strubel als CHRO, an. Der Vorstand der flatexDEGIRO Bank AG, die im Wesentlichen das operative Geschäft des Online-Brokers verantwortet, umfasst des Weiteren Dr. Matthias Heinrich (CRO), Steffen Jentsch, (CPO) und Jens Möbitz (Wertpapierabwicklung & Backoffice).

