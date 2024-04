Zürich - Beim Backwarenhersteller Aryzta ist der Umsatz im ersten Quartal 2024 praktisch stagniert. Das Unternehmen verkaufte in seinem ersten dem Kalenderquartal angepassten Jahresviertel Backwaren im Wert von 514,0 Millionen Euro (+0,6%). Das entspricht einem minimalen organischen Plus von 0,1 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Während negative Mixeffekte das Wachstum um 0,4 Prozent bremsten, ...

