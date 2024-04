Aufgrund einer Nachfragelaute hat Tesla die Preise seiner Elektroautos in China und den USA gesenkt. Das gab das Unternehmen am Wochenende bekannt. Der Autobauer litt im ersten Quartal unter enttäuschenden Verkäufen im Vergleich zum Vorjahrszeitraum. Auch in Deutschland sinken die Preise: Ein Model 3 mit Hinterradantrieb soll nun statt 42.990 Euro noch 40.990 Euro kosten. Der Preis für das Model ...

