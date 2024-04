EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

at-visions ist auf die Entwicklung innovativer Gasttechnologien für die Hotelbranche, einschließlich mobiler Apps, Hotel-TV-Systeme, Netzwerkinfrastruktur und digital signage spezialisiert.

Lokalee bietet eine AI-gestützte, innovative Contentplattform für Hotelgäste, die personalisierte Empfehlungen für lokale Events, Attraktionen und Dienstleistungen vereint.

beaconsmind stellt wifi und bluetooth basierte Infrastruktur und Softwarelösungen zur Verfügung, um das Gästeerlebnis weiter zu verbessern sowie automatisierte Marketingkampagnen durchzuführen

Das Ziel der Partnerschaft ist es, eine vollständig integrierte und ganzheitliche Lösung für Kunden in der MENA-Region in den Segmenten Retail und Hospitality anzubieten. Dubai/Zürich/Wien, - 22. April 2024 -beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbasiertes Marketing (LBM) & Analytics, gibt bekannt, dass die drei führende Technologieunternehmen, at-visions, lokalee und beaconsmind, eine strategische Vertriebs- und Technologiekooperation mit dem Ziel eine vollständige Abdeckung der Technologie-Wertschöpfungskette für die Segmente Retail und Hospitality eingehen. Die Partnerschaft wird das Lösungsangebot für die Bereiche Retail und Hospitality weiter ausbauen und fundamental verbessern, indem eine vollständige Technologie-Wertschöpfungskette, einschließlich KI-basierter kundenseitiger Lösungen angeboten wird. Die integrierte Hardware- und Softwarelösung wird durch das umfangreiche Produktangebot von at-visions und beaconsmind bereitgestellt und durch die innovative Content-Plattform von Lokalee komplementiert. Da sich die Erwartungen der Kunden mit fortschreitender Digitalisierung ständig erhöhen und erweitern, ist es für Hotels und Einzelhandelsunternehmen unerlässlich, innovative und digitale Lösungen anzubieten, die das Gästeerlebnis weiter verbessern sowie die operative Effizienz der Customer Journey steigern. at-visions ist spezialisiert auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für das Hospitality Segment entlang der gesamten Customer Journey und Wertschöpfungskette und in diesem Marktsegment führend. Der Fokus von at-visions liegt auf der Entwicklung und Bereitstellung modernster Gasttechnologien für die internationale Hotelbranche. Das Lösungsportfolio umfasst: Mobile Apps (einschließlich Online-Check-in und mobiler Schlüssel), Hotel-TV-Systeme mit integriertem Streaming für Netflix, YouTube, etc., professionelle Netzwerk- und Wi-Fi-Infrastruktur sowie Digital Signage Lösungen für die digitale Darstellung von Informationen und Werbeaktionen. Lokalee ist eine KI-gestützte Content-Plattform, die speziell für Hotels entwickelt wurde. Die vollständig integrierte Lösung bietet dem Gast Zugriff auf einzigartige lokale und personalisierte Empfehlungen für Veranstaltungen, Attraktionen, Restaurants, Galerien, Aktivitäten sowie Lifestyle-Dienstleistungen, die von lokalen Insidern und globalen Partnern sorgfältig ausgewählt wurden. beaconsmind bietet umfangreiche Hotspot-Wi-Fi, Infrastruktur -und Softwarelösungen für das Gastgewerbe- und Einzelhandelskunden. Ob durch nahtlose Internetzugänge, automatisierte Bewertungssysteme, die Gästefeedbacks erfassen, oder gezielte Marketingkampagnen über Newsletter und WhatsApp bietet beaconsmind ein breites Spektrum an digitalen Tools und Lösungen, die einen individuellen Beitrag leisten die Digitalisierungsstrategien der Kunden entscheidend voranzutreiben. Mobile Lösungen, die einen reibungslosen Online-Check-in sowie mobile Schlüssel-Funktionen ermöglichen steigern die Kundenzufriedenheit und gleichzeitig die Effizienz des gesamten Check-in Prozesses im Hotel deutlich. Check-in Prozesse für Gäste können so nahtlos digital abgebildet werden und gleichzeitig wird die Effizienz für die Hotelmitarbeiter deutlich gesteigert. Darüber hinaus erhalten Gäste einen einfachen und digitalen Zugang zu den hoteleigenen Dienstleistungen sowie exklusiven Zugang zu sorgfältig ausgewählten lokalen Events und Veranstaltungen in der näheren Umgebung. Zentraler Baustein und Herzstück für die direkte Kommunikation mit den Gästen sowie die Abbildung der gesamtem Guest-Journey vom Check-in bis zum Check-out stellt die eigens dafür entwickelte Mobile-App dar und fungiert damit als digitales Bindeglied zwischen Hotel, Gast und als Event-Booking Plattform. Diese strategische Technologie- und Vertriebspartnerschaft ermöglicht es neuen und bestehenden Kunden aller drei Unternehmen von dem vollständig integrierten Leistungsspektrum flexibel zu profitieren. Ein besonderer regionaler Schwerpunkt ist die MENA-Region, wo at-visions, lokalee und beaconsmind bereits stark vertreten sind und in diesem Zuge ein gemeinsames neues Technologiezentrum in Dubai gründen werden. Die bestehende, weltweite Kundenbasis der drei Unternehmen bietet die hervorragende Gelegenheit für eine schnelle Übernahme der integrierten Lösungen und bildet damit das Fundament für ein signifikantes Wachstum in den Bereichen Hospitality und Einzelhandel. Der Fokus der Zusammenarbeit auf innovativer, gästezentrierter Technologie und KI-gesteuerten Inhalten wird die Marktdurchdringung und das Wachstum deutlich beschleunigen. "Diese neue strategische Partnerschaft zwischen at-visions, lokalee und der beaconsmind Gruppe ist ein Beweis für die Bedeutung der digitalen Transformation im Hospitalitybereich", sagt Roman Kirisits, CEO & Inhaber von at-visions. "Wir haben bereits begonnen, bei spezifischen Kunden zusammenzuarbeiten und ein durchweg positives Feedback erhalten. Die ergänzenden Technologielösungen von lokalee, insbesondere die KI-basierten kundenspezifischen Inhaltsplattform und die Reichweite der beaconsmind Gruppe im KMU-Segment in den deutschsprachigen Regionen bieten hervorragende Wachstumsmöglichkeiten. Wir freuen uns mit beiden Partnern zusammenzuarbeiten und gemeinsam die digitale Customer Journey konsequent weiterzuentwickeln." "Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft und das damit verbundene Vertrauen in Lokalee als junges Unternehmen. Die Technologiepartnerschaft ist ein weiterer Meilenstein unserer Vision ein Stück weit näher zu kommen den Hotelsektor zu digitalisieren und mit unseren Lösungen einen entscheidenden Beitrag zu leisten Hotels in eine neue digitale Zukunft zu führen. Mit den kürzlich erhaltenen neuen Eigenkapitalmitteln und der globalen Reichweite durch at-visions und der beaconsmind Gruppe werden wir unsere ehrgeizige Expansion weiter beschleunigen", sagte Samir Abi Frem, CEO von Advanced Digital Technology und Lokalee. Jonathan Sauppe, CEO der beaconsmind Gruppe, erklärte: "Wir freuen uns außerordentlich über diese Partnerschaft mit at-visions und lokalee. Beide Unternehmen bringen eine Fülle von Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die Marktmechanismen der MENA-Region und des Hotelsegements mit. Diese Zusammenarbeit bündelt die Expertise der drei Unternehmen und befähigt uns, die Technologiedienstleistungen so zu integrieren, dass sie den spezifischen Anforderungen dieses vielfältigen Marktes gerecht wird." Über at-visions Mehr als 15 Jahre Erfahrung, ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden kombiniert mit umfangreichem Know-how in Technologien mit zunehmender Bedeutung sind die Erfolgsfaktoren von at-visions. Der Schwerpunkt von at-visions liegt auf der hausinternen Entwicklung modernster Gasttechnologien (mobile Anwendungen, Hotel-TV inkl. Streaming (Netflix, Amazon, YouTube, etc.), Internetzugang für Gäste (HSIA) und digitale Beschilderung) für die internationale Hotelbranche. Neben Hotelketten wie Kempinski, Accor, IHG, Lindner, Rosewood und vielen mehr verlassen sich auch führende Einzelhotels auf Lösungen von at-visions. Dazu gehören exklusive Immobilien wie der Bayerische Hof München oder das Atlantis in Dubai. Über Lokalee Lokalee ist eine B2B-Content-Plattform, die speziell für Hotels und Ferienhäuser entwickelt wurde, um die Interaktionen mit den Gästen signifikant zu verbessern, die Betriebsabläufe zu vereinfachen und das Umsatzpotenzial zu steigern. Die anpassbare White-Label-Plattform ermöglicht es Gästen schnell und einfach nach exklusiven Events, Veranstaltungen oder gastronomischen Highlights zu suchen und diese zu buchen. Das Angebot wird laufend durch lokale Experten verfeinert und von globalen Partnern erweitert. Vertreten in über 200 Marken in 20 Ländern, wurde die Plattform von Lokalee bereits bei führenden Hotelgruppen wie Mövenpick, Sheraton, Rotana, Sofitel, Hilton, Millennium und anderen erfolgreich implementiert. Über beaconsmind Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. beaconsmind bedient Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bietet die beaconsmind Gruppe ihren Kunden direkte Mehrwerte und Omnichannel-Strategien. Für weitere Informationen: www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373







