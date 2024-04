Die Commerzbank hat in der vergangenen Woche nur kurz geschwächelt. Seit Mittwoch nimmt die Aktie wieder Kurs auf eine entscheidende Chartmarke. Goldman Sachs sieht auch danach das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Die Experten der US-Bank haben das Kursziel für die Aktie erneut leicht angehoben.Die Commerzbank-Aktie startet in dieser Woche mit leichtem Rückenwind in den Handel. Goldman Sachs hat das Kursziel für die Frankfurter Bank leicht angehoben. Statt 15,20 Euro gibt die US-Großbank ...

