CORPORATE NEWS Enapter AG: mwb research stuft Enapter-Aktie mit "Buy" ein ? Kursziel liegt bei 22,50 Euro Berlin, 22 April 2024. Die mwb research AG hat ein Research-Update zur Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Die Einstufung der Enapter-Aktie bleibt unverändert auf "Buy". Das Kursziel liegt bei 22,50 Euro. Mit dem aktuellen Kursziel sieht mwb research erhebliches Kurspotenzial von rd. 325 %. Der Schlusskurs der Enapter-Aktie (Xetra) lag am 19. April 2024 bei 5,12 Euro. Enapter meldete für das erste Quartal 2024 einen starken Auftragseingang, der sowohl auf eine gute Nachfrage nach Elektrolyseur Mehrkernsystemen (Multicore) als auch nach Einkernsystemen (Singlecore) zurückzuführen sei. mwb research erwartet, dass sich das Wachstum des Unternehmens weiter dynamisieren werde. Die Wachstumsaussichten seien sehr gut, die Enapter-Technologie biete viele Vorteile und das Potenzial der Technologie sei noch nicht vollständig erkannt worden. Viele potenzielle Kunden befänden sich derzeit in einer Testphase mit den AEM-Systemen von Enapter, was zu größeren Folgeaufträgen führen dürfte. Darüber hinaus scheine die Vertriebsstrategie von Enapter mit länderspezifischen Vertriebspartnern erfolgsversprechend. Der jüngste Kursrückgang der Enapter-Aktie im Zuge des allgemeinen Kursrückgangs von Small-Cap-Aktien im Bereich Erneuerbare Energien sei aus Sicht von mwb research nicht gerechtfertigt. Der aktuelle Bericht von mwb research zur Enapter AG steht zum Download auf der Website www.research-hub.de oder der Unternehmenswebsite von Enapter unter www.enapterag.de im Abschnitt "Investor Relations" zur Verfügung. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit von mehr als 340 Kunden in über 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation, eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D- und Produktionsstandort in Italien.



Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



