© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Tesla greift zu Preisnachlässen und strategischen Umwälzungen als Antwort auf fallende Verkäufe. Kann das funktionieren?Tesla sieht sich mit anhaltenden Herausforderungen konfrontiert, die zu drastischen Preisnachlässen und einer Neuausrichtung der Unternehmensstrategie geführt haben. Das Unternehmen hat die Preise für seine Modelle in den USA, China und Europa gesenkt, um den sinkenden Verkaufszahlen entgegenzuwirken. Die Preisreduktionen betrafen das Model Y, Model X und Model S in den USA um jeweils 2000 US-Dollar sowie ähnliche Kürzungen in China und europäischen Ländern. Diese Preisstrategie findet vor dem Hintergrund einer 40-prozentigen Aktienkursabnahme dieses Jahres statt, die auf …