Die Volkswagen-Aktie hat sich in den letzten Wochen wieder von ihren Tiefs gelöst. Das Plus seit Jahresbeginn beträgt knapp zehn Prozent. Die Problemfelder sind jedoch längst nicht behoben, ganz im Gegenteil: Die Konkurrenz im wichtigsten Automarkt der Welt China wir immer größer, der Marktanteil sinkt. Die Entwicklung neuer, innovativer Modelle stockt. Nicht nur deshalb hat Goldman Sachs-Analyst George Galliers am Montag das Kursziel für die VW-Aktie um sechs auf 140 Euro zurückgenommen.Eine andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...