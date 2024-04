HWK 1365 SE (HWK) ist der Weltmarktführer für große Kalanderwalzen, einem High Tech-Produkt, das für die Herstellung hochwertiger Papiere und Kartons unerlässlich ist. Mit einem Marktanteil von 80% in dieser Nische beliefert das Unternehmen führende Papiermaschinenhersteller und profitiert von Wachstumstreibern wie dem zunehmenden Einsatz von beschichtetem Karton und Faltschachteln sowie dem Ausbau des Servicegeschäfts und der Diversifizierung in die Lebensmittelindustrie. Mit dem Börsengang erhalten Investoren die Möglichkeit, sich nicht nur an einem Hidden Champion, sondern auch an Deutschlands ältestem Industrieunternehmen zu beteiligen. mwb researchs Analysten empfehlen zu KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 80.00 auf DCF-Basis. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/HWK%201365%20SE





Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken