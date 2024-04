Im internationalen Vergleich sind die Strompreise in Deutschland weiterhin hoch, liegen aber nicht mehr ganz an der Spitze. Der Preisanstieg im Zuge der Energiekrise fiel in Deutschland vergleichsweise mild aus. Das zeigt eine Preisanalyse von Verivox. In der Analyse der Strompreise von 147 Ländern liege Deutschland auf Platz 9, heißt es in der Pressemitteilung von Verivox. Zugleich sei Strom für Privathaushalte in Deutschland heute um drei Prozent teurer als vor drei Jahren. Die Daten für den internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...