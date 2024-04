Chur - Die Bündner Regierung sieht bei der Graubündner Kantonalbank trotz eines entlastenden Prüfberichts zur Kreditvergabe an Signa Handlungsbedarf bei der Governance. Wie sie am Montag mitteilte, geht es der Exekutive insbesondere um die Offenlegungs- und Meldepflichten in der Bank. Die Regierung habe den vom Bankrat der Graubündner Kantonalbank (GKB) bei Ernst & Young in Auftrag gegebenen Bericht geprüft und zur Kenntnis genommen, dass das untersuchte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...