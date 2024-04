Entwickler von Mercedes-Benz Trucks haben erstmals einen Prototyp des eActros 600 mit einer Leistung von einem Megawatt geladen. Die Übertragung dieser Ladeleistung gelang an einer Ladesäule im eigenen Entwicklungs- und Versuchszentrum in Wörth am Rhein. Die Lkw-Hersteller erproben aktuell unter Hochdruck das Laden im Megawattbereich. Zwar ist die Norm in Form des Megawatt Charging Systems (MCS) noch nicht gänzlich fertig, sämtliche OEMs wollen aber ...

