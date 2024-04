Der Kursverlauf der flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111), Europas führendem Online-Broker, gefiel dem Hauptaktionär (knapp 20%-Anteil) nicht - zu geringe Wachstumsraten, Aktienrückkauf statt Zukäufe von Wettbewerbern. Solche und noch anderes an Kritik gab es in einem Interview in der Wirtschaftswoche am 23.März. Kritisiert wurde der CEO Frank Niehage. Und auch wenn dieser sich wehrte, scheint die Ankündigung von Bernd Förtsch auf der Hauptversammlung dem CEO und auch dem Aufsichtsratsvorsitzenden die Entlastung zu verweigern, Wirkung zu zeigen. Heute heisst es in dürren Worten: "flatexDEGIRO CEO, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...