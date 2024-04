T-Mobile US trägt deutlich zum Ergebnis der deutschen Mutter, der Telekom, bei. Rund 66 Prozent des EBITDA stammen von der amerikanischen Tochter. Diese muss in diesem Jahr aufgrund von Verlustvorträgen keine Steuern zahlen, in 2025 wird die Steuerlast gering ausfallen. 2026 könnten in den USA niedrigere Steuersätze gelten. Das wäre positiv für T-Mobile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...