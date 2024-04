Die Leistung des Großspeichers liegt bei 103 Megawatt. Der Speicher soll zweimal täglich Produktionsüberschüsse aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen über das Hochspannungsnetz der Schleswig-Holstein Netz AG aufladen und in den morgendlichen und abendlichen Nachfragespitzen wieder zurückspeisen. Eco Stor hat in Bollingstedt mit dem Bau seines Speichers mit 103 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Kapazität begonnen. Es gehört zu den aktuell größten Batteriespeicher-Kraftwerken, die mit Photovoltaik und Windkraft in Deutschland gekoppelt werden. Das Projekt in Schleswig-Holstein soll für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...