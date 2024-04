NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill sieht laut einer am Montag vorliegenden Studie anziehende Dynamik im Bereich Amazon Web Services (AWS). Andere Bereiche dürften diese aber teilweise überschatten, sodass das Umsatzwachstum im ersten Quartal zurückgegangen sein dürfte. Thill hält die Papiere aber für attraktiv bewertet vor dem Hintergrund mehrjährigen Profitabilitätsspotenzials./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 17:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2024 / 20:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

