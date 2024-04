© Foto: DALL-E



Nvidia hatte eine miese vergangene Woche. Der Markt blickt aber nach vorn und wartet gespannt auf den 22. Mai. TD-Cowen-Analyst Matthew Ramsay wagt bereits eine Prognose für die dann folgenden Nvidia-Earnings.Vergangene Woche war Nvidia mit einem Marktverlust von fast 300 Milliarden US-Dollar der größte Verlierer der Woche. Während der gesamte Halbleitersektor unter Druck stand, sind die Nvidia-Titel in der letzten Woche um 13,6 Prozent gefallen. Laut Dow Jones Market Data hat die Nvidia-Aktie am Freitag mit einem Minus von 10 Prozent den schlimmsten prozentualen Rückgang an einem Tag seit dem 16. März 2020, als sie um 18,5 Prozent fiel, verzeichnet. Nvidias Marktwert verringerte sich am …