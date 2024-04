Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, sagte am Samstag im Schweizer Rundfunk, dass die Geldpolitik weiterhin auf Preisstabilität ausgerichtet bleiben sollte, so Reuters. Wichtige Zitate "In vielen Ländern ist der Schuldenstand zu hoch, die Defizite sind zu groß. "Das kann nicht nachhaltig sein und muss in Zukunft korrigiert ...

