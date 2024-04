Der Goldpreis notiert am Montag etwas schwächer bei $2.385. - Der hawkische Stimmungsumschwung an den Märkten könnte die Nachfrage nach dem gelben Metall dämpfen. - Der sich zuspitzende Konflikt zwischen Israel und dem Iran könnte den Goldpreis beflügeln. - Der Goldpreis (XAU/USD) zieht am Montag zu Beginn des asiatischen Handels einige Verkäufer ...

