Nvidia im Minus: Die Volatilität wirkt auf beiden Seiten

Die Aktie hat am Freitag über 10% an Wert verloren. Dennoch sind keine Nachrichten vom Unternehmen veröffentlicht worden. Was könnte der Grund dafür sein?



Wenn man den aktuellen Kurs von 762 US-Dollar mit dem Kurs vom Jahresanfang von 492 US-Dollar vergleicht, wird man feststellen, dass eine positive Entwicklung von mehr als 50% hervorragend ist. Dennoch ist nicht alles Gold was glänzt. Ein charakteristisches Merkmal von den Finanzmärkten sind die Schwankungen, denen ein Aktienkurs unterliegt. Die Intensität der Schwankungen kann durch die Volatilität ausgedrückt werden. Ist die Volatilität hoch, kann es zu stärken Kursschwankungen kommen, sowohl nach oben - als auch nach unten. Deswegen ist es auch bei Top-Performern besonders wichtig, auch das Risiko im Auge zu behalten.



Dieser Effekt haben wir schon bei Nvidia erlebt. Am 25. März erreichte die Aktie das Allzeithoch von 967 US-Dollar, weniger als ein Monat später liegt sie nur noch bei 762 US-Dollar, was einem 20%-igem Verlust entspricht. Einen großen Teil des Rückgangs ist am Freitag geschehen, der Grund bleibt aufgrund der Mangel an Unternehmensnachrichten jedoch ungewiss. Manche Medien sprechen vor einer möglichen Blase, anderen deuten auf Gewinnmitnahmen innerhalb des Aufwärtstrends oder weisen auf einen erwarteten Wendepunkt hin.









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Quelle: HSBC