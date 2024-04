Der US-Dollar tendiert am Montag vor der Veröffentlichung der Ergebnisse großer Technologieunternehmen freundlich - Die Spannungen im Nahen Osten lassen nach, was zu einer Erholung der Aktienkurse führt - Der US-Dollar-Index hält seine jüngsten Gewinne um 106,00, aber der Abwärtsdruck nimmt zu - Der US-Dollar handelt am Montag weitgehend stabil, ...

