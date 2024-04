Bei Elaris steht eine Anleihe an. Die Elaris Holding, die 91,1 Prozent an der Elaris AG hält, will diese begeben. Damit soll das weitere Wachstum der Aktiengesellschaft finanziert werden. Die neue Anleihe hat ein geplantes Volumen von 15 Millionen Euro. Zur Laufzeit und dem Zinssatz gibt es noch keine Aussagen. Privatanleger können die Anleihe nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...