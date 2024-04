MALTA, N.Y. - Ein weltweit führendes Halbleiterunternehmen hat neue ehrgeizige Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels festgelegt, welche eine Weiterführung seiner Verpflichtung zu nachhaltigem Handeln darstellen. Mit dem Ziel, bis zum Jahr 2050 netto-null Treibhausgasemissionen und 100 % CO2-neutralen Strom zu erreichen, orientiert sich das Unternehmen an den Zielen des Pariser Abkommens und baut auf seine Verpflichtung aus dem Jahr 2021 auf, die Emissionen um 25 % von 2020 bis 2030 zu senken. Im Zuge einer globalen Expansionsstrategie hat das Unternehmen seit 2021 Fortschritte bei Energieeffizienzsteigerungen sowie bei der Implementierung alternativer Chemikalien und Abscheidungskontrollen erzielt und ist auf dem besten Weg, sein Reduktionsziel bis 2030 zu erreichen. Weitere Maßnahmen umfassen den Ausbau von Emissionskontrollen in der Produktion, den Einsatz neuer Kontrollen an bestehenden Standorten, den vermehrten [...]

