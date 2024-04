MALTA, N.Y., 22. April 2024 - GLOBALFOUNDRIES, einer der weltweit führenden Halbleiterhersteller, verstärkt das Engagement für nachhaltiges Wirtschaften und den Kampf gegen den Klimawandel. Das Unternehmen kündigte zwei neue, langfristige Ziele an: Bis 2050 sollen die Treibhausgasemissionen netto auf null reduziert und eine 100% kohlenstoffneutrale Energieversorgung erreicht werden. Diese ehrgeizigen Ziele stehen im Einklang mit dem Pariser Abkommen und stützen sich auf das bereits 2021 beschlossene "Journey to Zero Carbon"-Versprechen. Trotz der Expansion globaler Fertigungskapazitäten hat GLOBALFOUNDRIES das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 25% gegenüber dem Basisjahr 2020 zu senken und ist auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen.

