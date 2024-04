Der Anstieg der Verkaufsmenge in der letzten Woche hat zu einem Rückgang des durchschnittlichen Erzeugerpreises geführt, der unter 1,20 EUR/kg liegt, berichtet FyH.es. Der Preis für spanische Erdbeeren am Ursprungsort ist in Woche 15 (vom 8. bis 14. Februar) im Vergleich zu der Vorwoche um 14 % gefallen, berichtet der Artikel auf Grundlage von Daten aus dem neuesten Monitoring...

