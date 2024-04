Mexikos Avocadoproduktion erreichte 2,7 Millionen Tonnen, was einem Wachstum von 4,3 % gegenüber 2022 entspricht und einen neuen Rekord erreicht, so berichtet Agraria.pe in einem Artikel basierend auf Daten des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA). Das USDA prognostiziert, dass es 2024 einen weiteren Anstieg von 5 % geben wird. Bildquelle: Pixabay Es ist das jüngste Ergebnis eines...

Den vollständigen Artikel lesen ...