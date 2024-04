Cadence Design, ein führender Anbieter von Software für die Halbleiterentwicklung, hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt gegeben. Trotz eines leicht rückläufigen Umsatzes von 1,009 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, der sich aber dennoch im Bereich der Analystenerwartungen bewegte, konnte das Unternehmen mit einem Non-GAAP EPS von 1,17 US-Dollar die Schätzungen von 1,13 US-Dollar übertreffen. Dabei konzentiert sich Cadence Design auf die Stärkung seiner Marktstellung durch die Einführung eines KI-gestützten Portfolios und neuer Hardwareplattformen. Die Nachfrage und das Kundenengagement bleiben hoch, was sich in einem Rekord-Backlog von 6,0 Milliarden US-Dollar und bestehenden Leistungsverpflichtungen in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar widerspiegelt. Für das Gesamtjahr 2024 wurde die Umsatzprognose leicht angehoben, was auf eine solide [...]

