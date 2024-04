© Foto: Unsplash



Die Aktie von Tesla befindet sich im freien Fall. Eine Chartanalyse deckt auf, wie dramatisch die Lage wirklich ist.Als erster von insgesamt vier Magnificent-Seven-Werten, die in dieser Woche ihr Zahlenwerk präsentieren, wird am Dienstagabend Fahrzeughersteller Tesla Einblick in seinen Geschäftsbericht gewähren. Angesichts von sinkenden Fahrzeugenverkäufen, einem Preis- und Verdrängungswettbewerb mit chinesischen E-Fahrzeugherstellern wie BYD, einer Führungskrise und einer Aktie im freien Fall könnte die Stimmung derzeit kaum schlechter sein. Oder etwa doch? Dass soll nach Verlusten in Höhe von 43,6 Prozent seit dem Jahreswechsel in einem letzten Check vor Veröffentlichung der …