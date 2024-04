Die Tesla-Aktie fiel am Montag den siebten Tag in Folge und erreichte den niedrigsten Kurs seit Januar 2023. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus dadurch auf 43 Prozent. Am Dienstag wird Tesla Zahlen für das erste Quartal vorlegen.Grund für den erneuten Rücksetzer waren erneute Preissenkungen von Tesla in den USA und in China um bis zu 2.000 Dollar für die beliebtesten Elektrofahrzeuge des Unternehmens, das Model Y und das Model 3. Außerdem senkte Tesla den Preis für sein Premium-Fahrerassistenzsystem ...

