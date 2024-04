Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), gab bekannt, dass das Unternehmen im sechsten Jahr in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant für Transport Management Systeme eingestuft wurde. Manhattan Active® Transportation Management gehört außerdem zu den drei besten Lösungen in den Anwendungsfällen Level 3 Complexity, Level 4 Complexity und Level 5 Complexity im begleitenden Critical Capabilities Report.

Da Lieferketten immer komplexer werden, suchen Unternehmen nach einer Lösung, mit der sich Transport- und Distributionsprozesse besser koordinieren lassen und zwar mit einer einheitlichen Supply-Chain-Management-Lösung. Branchenexperten sind sich einig, dass die cloud-native Technologiearchitektur und die vereinheitlichte Lieferkettenplattform von Manhattan Active TM einzigartig sind. Die Lösung durchbricht Silos in der Lieferkettenabwicklung, um Echtzeittransparenz über Sendungen zu schaffen, bietet vorausschauende Analysen für eine bessere Entscheidungsfindung, ermöglicht die Automatisierung manueller Prozesse und beseitigt letztlich Ineffizienzen. Dies kann für jedes Unternehmen, das in komplexen und anspruchsvollen Umgebungen tätig ist, einen entscheidenden Vorteil darstellen.

"Wir freuen uns, von Gartner zum sechsten Mal in Folge als Leader im Bereich TMS eingestuft worden zu sein", sagt Bryant Smith, Director of Product Management bei Manhattan Associates. "Manhattan Active TM wurde entwickelt, um jede Transportfunktion über alle Verkehrsträger und Netzwerkgrößen hinweg zu verwalten, und nutzt fortschrittliche Intelligenz, um selbst die größten und komplexesten Herausforderungen im Transport zu lösen."

Manhattan Active TM kann mit Manhattan Active Warehouse Management und Manhattan Active Yard Management kombiniert werden, um Unternehmen ein vereinfachtes und vereinheitlichtes Supply Chain Execution System zur Verfügung zu stellen, das sich kontinuierlich an die geschäftlichen Anforderungen anpasst und skalierbar ist. Es bietet einen einzigen, umfassenden Überblick über das Distributionsnetzwerk und erschließt damit Optimierungsmöglichkeiten, die mit herkömmlichen, separat erhältlichen Angeboten nicht möglich sind.

Um ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant für TMS-Reports herunterzuladen, klicken Sie bitte HIER.

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de

