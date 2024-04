Die Kommune Teningen in Südbaden erweitert ihr Wärmenetz um rund 100 neue Anschlüsse. Die zusätzliche Wärme soll aus einem Holzpelletkessel stammen. Am gestrigen Montag erfolgte der Spatenstich für den vierten Bauabschnitt des Wärmenetzes in Teningen. "Mit der einzigen kommunalen Nahwärmegesellschaft in der Region sind wir Pioniere bei der Energiewende. Damit haben wir 2014 einen großen Weitblick gezeigt", sagt Heinz-Rudolf Hagenacker. Die Nahwärmeversorgung Teningen (NWT) ist ein kommunales Unternehmen, ...

