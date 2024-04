Zum Wochenstart hatte sich der DAX zunächst stabilisiert. Geht die Erholung heute weiter und gelingt der Sprung über 18.000 Punkte? Außerdem wird es bei den Aktien von Delivery Hero und Airbus spannend. Der DAX konnte am Dienstag seine zu Wochenbeginn begonnene Erholung fortsetzen und am Morgen mit einem Plus von 0,93 Prozent zwischenzeitlich sogar wieder über die 18.000 Punkte springen. Nach drei schwachen Wochen hat sich der DAX im Bereich seiner ...

